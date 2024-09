Le bottiglie di San Marzano una tradizione che resiste | incontro a Ieri Oggi Domani

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di sabato 14 settembre 2024) NAPOLI – A tavola con il pomodoro San. È il tema dell’organizzato nella Trattoria Pizzeria “” di via Nazionale, 6 a Napoli, grazie all’ospitalità del patron Pasquale Casillo e caratterizzato dalle prelibatezze dello chef Antonio Castellano e del pizzaiolo Armando Dario. Un momento ricco di emozioni diviso tra la famosapartenopea delle conserve di pomodori in bottiglia e il mito del San. Così, partendo dalla mitica preparazione della salsa di pomodoro, passata o a pacchetelle, diventata negli anni una grande occasione per accomunare la famiglia, da “” l’antico rito contadino si è ripetuto simbolicamente portando i suoi frutti a tavola. Una, quella del pomodoro in bottiglia, che ha sempre unito parenti e vicinato in una grande festa.