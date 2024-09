Juventus Thiago Motta | Dobbiamo crescere ancora

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024), allenatore della, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Empoli. Queste le sue parole: Da un lato non avete preso gol, dall’altro un po’ di lentezza. “Non aver preso gol è compito di tutta la squadra, così come creare in avanti. Meglio nel secondo tempo: poche occasioni ma con cui potevamo andare in vantaggio. Il risultato non è quello che volevamo, ma la prestazione è stata buona per il momento econtinuare asu questa strada”. E’ valsa la pena mettere Yildiz così decentrato? Kenan, giocando da esterno contro una linea di 5, serve per aprire dalla sua parte con la forza e il dribbling che ha. Delle volte è andata dalla nostra parte e delle volte no, ma l’idea era aprire una difesa a 5. A tratti abbiamo fatto bene, ma possiamo fare meglio”.