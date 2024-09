Jannik Sinner e quei 50 milioni di euro | ecco come si arriva a questa cifra clamorosa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Il reuccio è atteso qui a Bologna domani sera, in questi giorni il programma diè intensoquello di una star di Hollywood durante gli Oscar: ma saputo ieri che la Wada non farà quasi certamente ricorso per l'affaire-Clobesol, il numero 1 del tennis si è ritagliato qualche ora di tranquillità nella sua Sesto dove vivono i genitori Seglinde e Hanspeter oltre alla zia alla qualeha dedicato Flushing Meadows. Domani il reuccio dovrebbe essere (condizionale d'obbligo) a Bologna con la squadra azzurra di Davis e, domenica, fare una comparsata durante Italia-Olanda. Gli azzurri hanno penato non poco contro il Brasile perdendo il doppio e vincendo “solo” 2-1.