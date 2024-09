Io e Sonia Bruganelli… Ballando con le stelle a poco dal via l’annuncio ufficiale del fidanzato Angelo Madonia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Come sicuramente sapete,Bruganelli è una delle concorrenti della prossima edizione dicon le. Ma a sorpresa non ballerà con il, anche se il motivo non era stato mai ufficializzato. Ora ci ha pensato lui a rompere il silenzio e a fornire la spiegazione sul perché abbiano preferito dividersi in questa avventura televisiva.Bruganelli enon danzeranno insieme acon le, quindi approfittando di un’intervista radiofonica di lui, i giornalisti Gabriele Parpiglia e Francesco Fredella gli hanno chiesto la motivazione. E ora il pubblico di Rai1 ha saputo finalmente le ragioni dietro questa decisione, che senz’altro ha fatto discutere. Leggi anche: “Ma che fa?”.