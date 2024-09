I migliori Under 21 di EA FC 25 per overall

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di sabato 14 settembre 2024) È sempre importante puntare sui giovani talenti, ecco quindi chi sarebbe bello inserire nelle proprie squadre di FC 25: i21 di Ultimate Team. Spoiler: non c’è nessuno della Serie A! Next up.Here are the highest-rated U21 players in #FC25: https://t.co/2qEGVEAi3y pic.twitter.com/xOEzXOpz1r— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 14, 2024 Bellingham 90 (LaLiga) Wirtz 88 (Bundesliga) Musiala 87 (Bundesliga) Savinho 82 (Premier League) Udogie 82 (Premier League) Lamine Yamal 81 (LaLiga) -> Qui l’approfondimento sulla sua carta Balde 81 (LaLiga) Gusto 80 (Premier League) Sesko 79 (Bundesliga) Antonio Silva 79 (Liga Portugal)