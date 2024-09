Finalmente lo volevano tutti Grande Fratello la decisione più attesa dal pubblico è presa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2024) Giorno dopo giorno escono sempre notizie sul, dato che siamo ad un passo dall’inizio del reality show di Alfonso Signorini, che riaprirà i battenti lunedì 16 settembre. In un precedente articolo vi abbiamo parlato delle prime immagini della nuova casa, che ha al suo interno un’ampia zona piscina, un enorme salotto e tanto altro. Ora sarebbe stataunamolto. Infatti, l’anno scorso in molti si erano lamentati per una particolare scelta fatta dalla produzione del. Ma stando agli ultimi rumor, stavolta sarebbero tornati sui loro passi e avrebbero quindi accolto le richieste del. Un vero e proprio successo per i telespettatori, che avrebbero ora l’opportunità di assistere a qualcosa di interessante. Leggi anche: “Mai stata così”.