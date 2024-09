Ex Chiesa di San Mattia L’omaggio di Saariaho dei Fontana Mix

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) La seconda parte della rassegna Exitime 2024 Agli infiniti possibili (da Luigi Nono all’Intelligenza Artificiale) si apre stasera in anteprima alle 20.30 nell’Exdi Sandi Bologna (in replica domani alle 20.30) con il concerto The tempest Songbook. Le musiche della celebre compositrice finlandese Kaija(1952-2023) ispirate alla Tempesta di Shakespeare si intrecciano con le musiche di scena composte da Henry Purcell (1695), in un suggestivo gioco di incastri sonori ideato dalla compositrice stessa. Il concerto è un omaggio alla creatività di, voce tra le più innovative con cuiMix ensemble aveva già collaborato nel 2007.