Diretta del Grande Fratello la decisione presa da Mediaset

(Di sabato 14 settembre 2024) Le sette edizioni delVip ci hanno abituato allafino alle 6 del mattino, con la rialle 9, ma un anno fa con il GF ibrido le cose sono cambiate e ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini durante la prima puntata: “Ci sono i soliti daytime su Canale 5, poi le strisce su La5 e il live suExtra. Però vi voglio informare che il live stanotte stacca alle 3 e nelle prossime notti alle 2, per poi tornare alle 9 della mattina. Questaè stataper ragioni produttive. Questi al momento sono i nuovi orari, più avanti vi informeremo se ci saranno dei cambiamenti in merito“. Moltissimi telespettatori si sono lamentati di questa drastica riduzione del live, soprattutto perché i gieffini nel corso della loro permanenza in casa hanno più volte detto che dopo le 2 di notte si facevano le confidenze più intime.