Danni per 165 milioni ma per i risarcimenti tempi lunghi Chiesti controlli anti sciacalli

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 14 settembre 2024) Bergamo. “Numeri che restituiscono il senso di ciò che è accaduto”. Così la sindaca di Bergamo Elena Carnevali parla delle oltre 500 richieste di risarcimento caricate in questi giorni sul sito del Comune, dopo l’ondata di maltempo che nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre ha ‘ribaltato’ buona parte della città. Cinquecentotre richieste, per l’esattezza. Un numero destinato ad aumentare, visto che il dato è stato comunicato venerdì pomeriggio, mentre la scadenza per segnalare iè fissata per le 14 di sabato.