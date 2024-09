Continuità didattica e di sostegno | Il ministro dimostri coerenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024)e disoprattutto per i più fragili. Econ quanto affermato dalle più alte istituzioni sull’importanza di questi aspetti: è quanto chiede a gran voce la madre di Thomas, bambino autistico. Quando ildell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara aveva presenziato all’evento di sensibilizzazione sull’autismo a Trezzano, lo scorso aprile, aveva affrontato i temi dell’inclusione e sottolineato un concetto per lui fondamentale: la. Educativa, scolastica e di. Parlava del corpo docenti e degli insegnanti di, preziose risorse per le famiglie con bambini e ragazzi in difficoltà.