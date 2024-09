Chi lavora di notte si infortuna meno | lo svela l’Inail

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 14 settembre 2024) Gli infortuni sul lavoro rappresentano il maggior pericolo per la salute di chi giornalmente si reca in ufficio, in fabbrica o in altro luogo, per lo svolgimento delle mansioni di cui al suo contratto. Come spiega il sito web ufficiale del Ministero del Lavoro, essi sono costituiti da lesioni subite per causa violenta, durante l’attività per cui si è stati assunti e con riflessi sulla capacitàtiva. Potrebbe sorprendere ma un recente studio Inail smentisce una convinzione comune, quella per cui gli infortuni sul lavoro avrebbero maggior probabilità di verificarsi nelle ore notturne, per ragioni come la scarsa visibilità o l’attenzione ridotta rispetto alle ore diurne. Così non è.