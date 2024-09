Cancro seno avanzato cambia pratica clinica nella lotta a metastasi cerebrali

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 14 settembre 2024) Barcellona, 14 set. (Adnkronos Salute) - Oltre 55mila donne in Italia convivono con un tumore alin fase avanzata, circa il 20% ha la forma Her2-positiva e di queste una parte presenta anche. Per queste pazienti, con neoplasia non operabile o già resistenti ad altri trattamenti, dal congresso della Società europea di oncologia medica (Esmo) in corso a Barcellona arrivano buone notizie. Secondo nuovi studi presentati all'evento e contemporaneamente pubblicati su 'Nature Medicine', trastuzumab deruxtecan - nuovo anticorpo farmaco-coniugato (Adc) specifico per il recettore Her2 - dimostra un tasso di sopravvivenza libera da progressione del 61,6% a 12 mesi.