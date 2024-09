Bruni e le partenze di Luna Rossa | Il vantaggio del doppio timoniere è venuto meno ma abbiamo margini E non pensiamo a Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)ha sconfitto American Magic nelle due regate che hanno aperto le semifinali della Louis Vuitton Cup, portandosi sul 2-0 nella serie al meglio delle nove regate (chi ne vince cinque si qualifica per l’atto conclusivo del torneo degli sfidanti). Il sodalizio italiano ha steccato in partenza, ma in entrambe le prove che hanno animato il pomeriggio nelle acque di Barcellona è riuscito a recuperare in maniera perentoria sugli statunitensi: in gara-1 ha rimontato uno sdi trecento metri, nel secondo confronto è risalito di un centinaio di metri leggendo meglio il vento e ha così firmato un pesantissimo uno-due. I ragazzi dello skipper Max Sirena non hanno sicuramente disputato le migliori regate delle proprie carriere, ma sono riusciti comunque a regolare Tom Slingsby e compagni dando un’importante svolta a questa sfida a eliminazione diretta.