Berrettini preferisce fermarsi | Va tutto troppo veloce

(Di sabato 14 settembre 2024) Le parole di Matteohanno letteralmente spiazzato i tifosi: nessuno si aspettava una confessione del genere. Non è solo il talento. Non è solo il fatto che abbiano collezionato una marea di titoli di cui andare orgogliosi. C’è molto di più, a ben vedere, dietro il successo di Jannik Sinner e di Matteo, due campioni di cui dovremmo essere fieri sempre. E non, come spesso accade, solo quando vincono o battono avversari d’un certo spessore. Matteoè a Bologna per la fase a gironi della Davis (LaPresse) – Ilveggente.itAssolutamente no. I due azzurri sono i migliori rappresentanti che il Bel Paese potesse desiderare. Perché sono forti, fortissimi, ma anche perché sono portatori di valori per nulla scontati. L’altoatesino è un esempio di integrità e di dedizione. Insegna ogni giorno a tutti, sopratai piccoli, che non bisogna mai sentirsi arrivati.