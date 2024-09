Ast Fismic va all’attacco | Piano industriale a rischio per la burocrazia incapace

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) "Il progettodi Ast rischia di essere compromesso da unalenta,e inefficiente, l’esatto contrario di ciò che serve per lo sviluppo e il rilancio dell’azienda". A esprimere preoccupazione per i ritardi quasi triennali dell’accordo di programma indispensabile alla realizzazione deldi Ast è il direttivo provinciale dellaConfsal di Terni. Secondo il segretario generale, Giovacchino Olimpieri, senza accordo di programma ilpresentato dall’azienda il primo aprile 2022, del valore di un miliardo tra risorse private e finanziamenti pubblici, che garantiva la salvaguardia occupazionale rischia di non essere realizzato nella sua interezza, attualmente sono stati effettuati solo circa un quarto degli investimenti finanziati dalla sola proprietà.