Assistenza in affanno | Siamo sotto organico Sit-in davanti alla Rsa

(Di sabato 14 settembre 2024) VIDIGULFO (Pavia) Condizioni di lavoro critiche che si ripercuotono sulle attenzioni e l’date agli anziani ospiti. Per questo motivo ieri mattina Fp Cgil, Spi Cgil, Cisl, Fnp Cisl, Uil Fpl e Uil pensionati hanno tenuto un presidiorsa Villa Antea gestita dsocietà società Korian che accoglie 90 persone. "E’ una situazione insostenibile - ha detto Giancarla Molinari della Funzione pubblica Cgil - con doppi turni, riposi pomeridiani che saltano. Abbiamo cercato di creare una programmazione con i piani di emergenza, ma non è sufficiente perché mancano gli operatori per le malattie e le ferie. Tanti si stanno dimettendo e l’azienda, se fa assunzioni, le fa a tempo determinato. Non fidelizzando i lavoratori se ne vanno. Le condizioni diventano sempre più preoccupanti.