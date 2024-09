Un’area feste da 370mila euro in via Icmesa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) È stato approvato il progetto esecutivo dell’areain viaper una cifra di. Da diverso tempo le associazioni sportive chiedevano uno spazio idoneo per l’organizzazione di eventi. Anche l’Amministrazione comunale è sempre stata d’accordo e si è mobilitata per rispondere in maniera positiva alle esigenze di associazioni e gruppi che da tempo chiedono uno spazio coperto dove poter organizzare le proprie iniziative, quali sagre, kermesse ed eventi di vario genere. Un luogo che sicuramente sarà apprezzato da associazioni e gruppi. Infatti, proprio, sulla porzione del centro sportivo comunale nelle vicinanze del muro dell’ex, tra il ciclodromo e il campo da calcio, verrà concretizzato uno spazio equipaggiato che potrà essere utilizzato dai sodalizi che ne faranno richiesta.