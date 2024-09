Strangolata e messa in un frullatore ex modella uccisa dal marito | Segnali preoccupanti già mesi prima dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024), poi fatta a pezzi e infine triturata dal. Una scena dell’orrore quella che è stata rinvenuta, lo scorso febbraio, in una casa a Binningen, vicino Basilea, dove l’exe finalista di Miss Svizzera, Kristina Joksimovic, 38 anni, è stata trovata morta. A uccidere la donna, secondo quanto riportanto le agenzie di stampa locali, sarebbe stato ile padre dei loro due figli, Thomas. E a rendere ancora più raccappriccianti i contorni della tragica vicenda sono state le modalità con cui è avvenuto il delitto. L’assassino, reo confesso, avrebbe in primis strangolato la moglie fino alla morte per poi farla a pezzi con “un seghetto alternativo, un coltello e delle cesoie da giardino”, scrive il quotidiano locale Blick. Infine, il 41enne avrebbe tritato i resti della defunta moglie con una immersione e poi li avrebbe sciolti in una soluzione chimica.