Serfilippi non incolpi altri Seri attacca il suo successore

(Di venerdì 13 settembre 2024) Scuole in totale abbandono, progetti incompleti, cantieri problematici e con risorse carenti. Per la Giuntaè questa l’eredità lasciata dall’amministrazione di centrosinistra che ha governato la città nei precedenti dieci anni "Dare sempre la colpa agli– commenta l’ex sindaco Massimo– è un segno di debolezza e di infantilismo, quando si amministra si devono saper affrontare le complessità e dare le risposte ai cittadini. Io non mi sono mai comportato così, eppure di problemi da risolvere, lasciati dalla giunta Aguzzi, ne ho dovuti affrontare diversi". È vero che avete investito poco o nulla sulle scuole? "Forse è il caso di fare chiarezza. Nel 2014 quando ci siamo insediati a bilancio c’erano solo 25mila euro per 47 scuole.