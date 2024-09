Qualcosa di borgogna per essere alla moda Come abbinare il colore moda 2024 25

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il, con le sue tonalità profonde di rosso e viola, è sinonimo di raffinatezza e classe. Prende il nome dal vino prodotto nella regione francese della, e proprioquello saincisivo ma al contempo versatile, affermandosi nell’autunno inverno2025una scelta elegante per tutti i giorni ma anche per eventi speciali, cerimonie e matrimoni. A chi sta bene,abbinarlo e i migliori look da sfoggiare con questa splendida tonalità, sia attraverso capi che anche solo qualche semplice accessorio. A chi sta bene il color? Buone notizie, nonostante la sua originalità il colorè adatto a molteplici carnagioni e colori di capelli.