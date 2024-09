Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il portavoce dell'Alto Rappresentante per la Politica estera dell'Ue, Josep Borrell, ha respinto, oggi a Bruxelles, l'avvertimento di ieri del presidente russo, Vladimir, secondo cui una eventualegeneralizzata delle limitazioni d'uso che diversi Paesi europei (tra cui l'Italia) impongono sulleall'verrebbe considerato da Mosca come un coinvolgimento diretto dell'Ue e della Nato nella guerra in corso. Le limitazioni, che diversi Paesi europei hanno cominciato a togliere, riguardano soprattutto l'uso dellea largo raggio da parte degli ucraini per colpire il territorio russo."- ha rilevato il portavoce, Peter Stano - fa costantemente molti commenti fuorvianti, ma la verità è che ha iniziato lui la guerra contro l'e con questo ha anche attaccato tutte le moderne democrazie europee e occidentali.