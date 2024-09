Pensioni | 8 italiani su 10 pessimisti sul futuro ma la previdenza complementare resta una sconosciuta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – Nonostante l'80% degliabbia paura per ildopo il lavoro, temendo di non poter più far fronte alle spese e quindi di dover abbassare il proprio tenore di vita, non è così alta la percentuale di quanti sanno cosa sia la. Lo studio dell'Osservatorio Sara Assicurazioni Secondo uno studio dell'Osservatorio Sara Assicurazioni, infatti, 8su 10 temono che incontreranno problemi economici non percependo più lo stipendio ma una pensione già prevista come insufficiente, e il 25% addirittura teme di scivolare nella povertà.comunque molto bassa la percentuale di quanti sanno cosa sia la