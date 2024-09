Papa Francesco | Donald Trump o Kamala Harris? Entrambi contro la vita scegliete il male minore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 settembre 2024) Chi il migliore tra? Nessuno dei due, a sentire. O meglio, ognuno dei candidati alla Casa Bianca, nel faccia a faccia dei giorni scorsi, avrebbe affrontato in maniera sbagliata alcune tematiche. Questa l’opinione del pontefice, che nel volo partito da Singapore ha trovato tempo per un confronto con i giornalisti. Come riportato dal Corriere della Sera, Bergoglio ha tuonatogli aspiranti presidenti Usa: “Ambedue sonola, sia quello che butta via i migranti sia quello che uccide i bambini. Io non sono statunitense, non andrò a votare lì. Non dare ai migranti accoglienza e possibilità di lavorare è peccato, e grave. Io sono stato a celebrare Messa alla frontiera, vicino alla diocesi di El Paso. C’erano tante scarpe dei migranti, sono finitilì.