Nuova Dacia Duster RS | come sarà la versione sportiva?

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 13 settembre 2024)ad alte prestazioni? Ad oggi no, un domani forse nemmeno..ma non si sa mai. Certo è che comunque dal prossimo anno vedremo la Casa romena impegnata nel rally raid Dakar, già grande cosa in termini di ritorno d’immagine. Ad ogni modo sembra che in Germania stiano almeno pensando ad un kit estetico molto appariscente per rendere ben più accattivante la. Le immagini che riportiamo nell’articolo sono stare prese dai profili social di Carpoint, grande concessionaria tedesca specializzata nel brand. Inseriamo di seguito il link all’azienda, fatevi un giro, sono molte le auto in vendita, anche particolari: Startseite Lain allestimento sportivo potrebbe arrivare nella prima metà del 2025. L’auto avrà enormi cerchi da 20 pollici con pneumatici maggiorati.