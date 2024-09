Niente auto alle uscite dagli istituti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Via ledall’ingresso delle scuole, un’ordinanza della polizia locale ribadisce il vade retromacchine dei genitori:in sosta selvaggia negli orari di ingresso e uscita degli alunni in tutte le scuole della città. Il provvedimento, già adottato l’anno passato, avrà valore per tutto l’anno scolastico. E rientra in una campagna da tempo in atto per la disincentivazione all’uso delle quattro ruote per portare i bimbi a scuola, passata anche da investimenti e interventi strutturali che favoriscono le due ruote. Partiamo dscuole del Molino Vecchio, dove il divieto di sosta e fermata negli orari di ingresso e uscita delle scuole riguarda, oltre all’area antistante gli, l’intero parcheggio davanti al Palazzetto. Davantiscuole, negli anni scorsi, è stata realizzata un’area di interscambio, da cui i piccoli accedono a scuola innomia.