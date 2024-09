NBA | AJ Griffin ala 21enne degli Houston Rockets pensa al ritiro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) AJ, ala, starebbe seriamente considerando ildal basket. La notizia arriva da Shams Charania di The Athletic, che non fornisce ulteriori dettagli sulle ragioni che porterebbero la scelta n°16 del draft 2022 a lasciare l’NBA. Figlio di Adrian, lo scorso anno head coach dei Milwaukee Bucks prima di essere licenziato a stagione in corso, AJ è stato selezionato due anni fa dagli Atlanta Hawks dopo aver giocato a Duke al college. Una prima stagione da rookie positiva, con ben 72 partite disputate, poi tante difficoltà al secondo anno, con appena 20 presenze. Quest’estate, la trade che lo ha portato aaveva patito un paio di infortuni seri durante i suoi anni di college, ma in NBA fino ad oggi era riuscito a rimanere integro a livello fisico, giocando anche la Summer League due mesi fa a Las Vegas.