Montesarchio spazio alla prevenzione | il 15 settembre ‘Missione Salute’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuticon “Missione Salute”, l’iniziativa organizzata dMisericordia in collaborazione con il Comune dicon l’assessore alle Politiche Sociali, Antonio De Mizio e all’associazionismo Morena Cecere e della Rete Oncologica Campania, che si terrà il 15nel parcheggio dell’Istituto Fermi di. La Misericordia metterà a disposizione i suoi ambulatori mobili con l’obiettivo di contrastare la non inclusione sociale, traducibile nella rinuncia ai controlli medici, garantendo visite cardiologiche, moc, visite senologiche, controllo della saturometria, doppler degli arti inferiori, controllo della glicemia, visite per ladelle malattie della colonna vertebrale in età evolutiva (bambini e ragazzi) e controllo della pressione.