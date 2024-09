Me ne vado da Domenica In Mara Venier l’annuncio in lacrime | perché lascia e dove va

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 13 settembre 2024)In, storico programma di Rai1, è pronta a fare il suo ritorno in televisione il prossimo 15 settembre con una nuova edizione che promette grandi emozioni e novità. La conduttrice,, ha tenuto una conferenza stampa per presentare le anticipazioni della nuova stagione, confermando che sarà lei ancora una volta al timone del talk show. Tuttavia, con grande commozione, laha rivelato che questa sarà la sua ultima edizione. Visibilmente emozionata, ha dichiarato: “È arrivato il momento di dire addio aIn, questa sarà la mia ultima stagione.” Nel corso della conferenza stampa,ha aperto il suo intervento con un toccante ricordo di Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo scomparso l’11 settembre all’età di 84 anni. “Non posso non iniziare questa conferenza senza ricordare Luca Giurato.