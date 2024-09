Mammucari svela il vero motivo dell’addio a Mediaset | la frecciatina

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un improvviso addio a Le Iene (con tanto di rumor su una presunta lite), poi Teoha lasciato anche il posto a Tu Si Que Vales ed è uscito da. Lo showman è approdato in Rai un anno fa ed è subito stato arruolato da Milly Carlucci come concorrente di Ballando con le Stelle. Adessocondurrà un programma tutto suo su Rai Due, Lo Spaesato e nella conferenza stampa ha anche spiegato come mai ha lasciato. “La gente è stanca di vedere le stesse cose, vuole vedere cose diverse e questa è una cosa diversa. Il pubblico è stanco. Non èche non ci sono progetti, non c’è coraggio nel farli. La Rai, in questo, sta avendo questo coraggio anche se è un po’ di anni che sta facendo cose nuove. Sono anni che non ci fanno sperimentare nulla.