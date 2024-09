Ma quale effetto-Boccia doccia ghiacciata per la sinistra | le cifre partito per partito dell' ultimo sondaggio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) La fiducia al governo Meloni è più solida che mai: lo certifica l'realizzato dall'Istituto Piepoli, che così smentisce qualsiasi possibile influenza del caso-Sangiuliano sulla tenuta'esecutivo. Ma c'è di più. La rilevazione mostra non solo che il governo è stabile nelle sue tre componenti base, FdI, Lega e Forza Italia, ma anche che l'opposizione invece è in calo. In particolare, perde circa un punto e mezzo rispetto ai sondaggi precedenti. In definitiva, dunque, come scrive lo stesso Nicola Piepoli sul Giornale, se "il governo risulta solidamente in sella, chi perde invece è l'opposizione". Le intenzioni di voto vedono al primo posto Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, stabile al 28,5%. A seguire c'è il Pd di Elly Schlein, fermo al 22,5. Al terzo posto il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che saleo 0,5 e raggiunge così l'11,5%.