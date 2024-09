LIVE Atletica Diamond League Bruxelles 2024 in DIRETTA | Furlani quarto nel lungo fra poco tocca a Simonelli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.28 Tutto pronto per il via dei 110 ostacoli. C’è Lorenzoper l’Italia: ecco la lista di partenza. 1 EDWARDS Eric USA 3 JAN 2000 13.15 13.29 8 11 17 2 IZUMIYA Shunsuke JPN 26 JAN 2000 13.04 13.10 21 6 9 3 CRITTENDEN Freddie USA 3 AUG 1994 12.93 12.93 17 7 54Lorenzo Ndele ITA 1 JUN 2002 13.05 13.05 12 9 6 5 ROBERTS Daniel USA 13 NOV 1997 12.96 12.96 32 1 2 6 ZHOYA Sasha FRA 25 JUN 2002 13.10 13.10 21 5 10 7 TINCH Cordell USA 13 JUL 2000 12.96 13.03 23 4 12 8 OBASUYI Michael BEL 12 AUG 1999 13.20 13.20 3 17 19 20.26 E Mitton può esultare. La canadese va a vincere la gara con la misura di 20.25. Chase Jackson si piazza al secondo posto in 19.90, terza Yemesi Ogunleye (19.72). 20.24 In corso l’ultima serie nel getto del peso femminile. Al momento in testa troviamo la canadese Sarah Mitton in 20.25. 20.