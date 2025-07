Caldo e maltempo Italia spaccata in due | al Nord sono in arrivo le supercelle dal potenziale devastante

L’Italia si trova divisa tra un caldo da record al Centro-Sud e un Nord minacciato da supercelle potenzialmente devastanti. Questi fenomeni atmosferici intensi, tipici dell’estate, possono scatenare temporali violenti e grandinate, soprattutto in Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ma cosa sono esattamente le supercelle e perché rappresentano una minaccia così potente? Scopriamolo insieme.

Si tratta di immensi sistemi temporaleschi alti fino a 1012 km al cui interno è presente una zona di bassa pressione definita in termine tecnico mesociclone che imprime una rotazione all'intero corpo nuvoloso, spiegano gli esperti di ilmeteo.