Calciomercato Inter come è cambiato l’attacco | Adesso Bonny dovrà fare questo

L’arrivo di Ange-Yoan Bonny dall Parma segna una svolta nel calciomercato dell’Inter, portando freschezza e nuove strategie nell’attacco nerazzurro. Dopo giorni di attesa, la firma ufficiale apre le porte a un futuro ricco di potenzialità e novità. Con Bonny pronto a fare la sua parte, cosa ci riserva il nuovo assetto offensivo dell’Inter? Resta con noi per scoprire come questa mossa cambierà le sorti della squadra.

Calciomercato Inter, Bonny porta una ventata di freschezza e novità: cosa si attendono in casa nerazzurra. Il Corriere dello Sport parla di come è cambiato l’attacco interista con l’arrivo di Bonny alla corte di Chivu. Dopo un’attesa durata alcuni giorni, l’Inter ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma. L’attaccante francese arriva a completare il reparto avanzato nerazzurro e, a livello numerico, prende il posto di uno tra Correa e Arnautovic, il cui contratto è scaduto il 30 giugno. LA TRATTATIVA – « L’ Inter in poche settimane ha rinnovato l’attacco, inserendo Bonny dopo le conferme sulla permanenza di Pio Esposito e dopo aver salutato già da un mese sia Correa sia Arnautovic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, come è cambiato l’attacco: «Adesso Bonny dovrà fare questo»

