Maltempo sulla Liguria pioggia e fulmini su Genova Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

Il maltempo si abbatte sulla Liguria, con pioggia e fulmini su Genova che hanno portato un’allerta gialla prolungata fino all’alba di lunedì. Dalla sera, una nuova ondata di precipitazioni intense, temporali, venti impetuosi e grandine di grandi dimensioni minacciano la regione, mettendo a dura prova residenti e operatori locali. È fondamentale restare informati e adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare questa difficile fase meteorologica.

Dal tardo pomeriggio una nuova fase di maltempo con precipitazioni diffuse in aggiunta ai temporali, accompagnati da colpi di vento e grandine anche di grandi dimensioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Maltempo sulla Liguria, pioggia e fulmini su Genova. Allerta gialla prolungata sino all’alba di lunedì

In questa notizia si parla di: maltempo - liguria - pioggia - fulmini

Meteo Genova e Liguria: le previsioni per la settimana, maltempo in arrivo - Scopri le previsioni meteo per Genova e tutta la Liguria dalla settimana di lunedì 19 a venerdì 23 maggio 2025.

Maltempo al Nord, una vittima nel Milanese Come previsto, grandine e nubifragi hanno colpito il Nord Italia. Tempesta d'acqua su Milano, chiusi tutti i... Vai su Facebook

Allerta meteo Liguria: tempesta di fulmini a ponente, uno colpisce un radar; Allerta meteo in Liguria, fulmini sul ponente genovese, violenta grandinata in Valbormida; Liguria la più colpita dalla pioggia, nuova perturbazione sull'Italia centrale. Allerta gialla.

Maltempo piogge e temporali sulla Liguria, allerta gialla fino a mezzanotte - Da questa mattina alle 8 è scattata l’allerta gialla per temporali nelle zone centrali e di levante della regione (zone B, C, E), valida ... Scrive telenord.it

Domenica all’insegna del maltempo in Liguria, forti piogge e grandinate - Domenica all'insegna del maltempo in Liguria, forti piogge e grandinate ma per fortuna nessun danno a cose o persone ... Segnala italpress.com