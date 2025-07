Texas | i morti potrebbero essere un centinaio Si cercano le 27 bambine

Il Texas è in ginocchio dopo una catastrofica alluvione che ha devastato il rinomato Camp Mystic. Con il bilancio delle vittime che potrebbe superare le cento persone e 27 bambine ancora disperse, la regione si unisce nel dolore e nella speranza di ritrovarle. La furia delle acque ha colpito duramente, lasciando un segno indelebile sulle comunità colpite e richiedendo risposte rapide e solidarietà senza confini.

Gli Stati Uniti sono sotto shock. Soprattutto il Texas devastato, che cerca senza sosta 27 bimbe disperse, con il bilancio delle alluvioni che potrebbe arrivare a un centinaio di vittime. Stavano trascorrendo le vacanze nel rinomato Camp Mystic, un campo estivo travolto dalle acque del fiume Guadalupe salite di sei metri in due ore per le piogge

