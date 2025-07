Pd voci clamorose | ecco chi può fregare Elly Schlein

In un mondo fatto di voci e clamorosi retroscena, emergono personaggi sorprendenti pronti a sfidare ogni previsione. Tra polemiche e colpi di scena, Elly Schlein si trova al centro di una tempesta politica che potrebbe cambiare gli equilibri. Ma chi può davvero fregarla? Scopriamo insieme le voci più intriganti e i protagonisti che potrebbero sorprenderci, perché nel gioco della politica, nulla è scritto.

Troppa grazia, sant’Antonio. Così disse il mercante dalle gambe talmente corte da non riuscire a montare in sella al cavallo che aveva comprato, quando il patrono ascoltò le sue preghiere e gli fornì le energie per spiccare il balzo. Talmente tante energie, che l’uomo saltò ma cadde dall’altra parte del destriero. Troppa grazia è quella che non vuole Antonio Decaro, ex sindaco di Bari del Pd, planato all’Europarlamento l’estate scorsa con il record di mezzo milione di preferenze, 350mila delle quali raccolte nel tacco d’Italia. L’onorevole è da mesi il candidato in pectore del campo largo della sinistra alla presidenza della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it