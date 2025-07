Nerviano riorganizzazione scolastica | confronto tra amministrazione e famiglie

Nerviano si prepara a una nuova fase educativa, con un confronto aperto e costruttivo tra l’amministrazione comunale e le famiglie, volto a migliorare gli spazi scolastici e garantire un futuro migliore ai nostri studenti. La discussione, svoltasi in un clima sereno e collaborativo, ha messo al centro le esigenze di tutti per creare un ambiente scolastico ancora più accogliente e funzionale. La partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti sarà fondamentale per plasmare il domani delle nostre scuole.

Nerviano (Milano), 6 luglio 2025 – Si è tenuto un importante incontro tra l’amministrazione comunale e i rappresentanti dei genitori della scuola primaria di via Roma, per discutere della riorganizzazione degli spazi scolastici in vista del nuovo anno. All’incontro hanno partecipato la sindaca Daniela Colombo, l’assessora all’Istruzione Carolina Re Depaolini, alcuni consiglieri comunali e numerosi genitori, in un clima definito da tutti sereno e costruttivo. Il tema affrontato è delicato: la riorganizzazione prevede lo spostamento delle classi della primaria di via Roma al plesso di Sant’Ilario, mentre le seconde classi saranno ricollocate nel plesso di via Di Vittorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, riorganizzazione scolastica: confronto tra amministrazione e famiglie

In questa notizia si parla di: riorganizzazione - nerviano - amministrazione - scolastica

Nerviano, riorganizzazione scolastica: confronto tra amministrazione e famiglie; Scossa Civica: Sull'edilizia scolastica si faccia confronto e dibattito pubblico; Scuola media chiusa a Nerviano, la Lega critica sulla riorganizzazione dopo l'assemblea pubblica.

Nerviano, riorganizzazione scolastica: confronto tra amministrazione e famiglie - All’incontro hanno partecipato la sindaca Daniela Colombo, l’assessora all’Istruzione Carolina Re Depaolini, alcuni consiglieri comunali e numerosi genitori, in un clima definito da tutti sereno e cos ... ilgiorno.it scrive

Scuola chiusa in via Diaz, a Nerviano comitati genitori in rivolta per le ipotesi di riorganizzazione - I Comitati genitori di Sant'Ilario e Garbatola e i rappresentanti delle scuole dell'infanzia Gianni Rodari e Bruno Munari hanno indirizzato ad amministrazione comunale e dirigenza scolastica una lette ... Lo riporta legnanonews.com