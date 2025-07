Josep Martinez primo dell’Inter? Tutto dipende da Sommer

Il primo tassello di questa stagione si rivela cruciale: Josep Martinez, acquistato dal Genoa un anno fa, ha mostrato grandi potenzialità come secondo di Yann Sommer all'Inter. Ora, il mercato potrebbe riservare sorprese che cambieranno il suo futuro, rendendo tutto dipendente dalla fiducia di Sommer. La domanda è: sarà lui il protagonista indiscusso tra i pali nerazzurri? Solo il tempo e le decisioni del club diranno quale strada intraprenderà.

Josep Martinez è stato acquistato un anno fa dal Genoa ed ha fatto la sua prima stagione da secondo di Yann Sommer. Ora la situazione potrebbe cambiare per il Corriere dello Sport. CAMBIAMENTO – Josep Martinez ha ricevuto la massima fiducia sul mercato un anno fa dall’ Inter. La società decise di investire in estate circa 15 milioni di euro nonostante non comprò molti altri giocatori per rinforzare la rosa dopo il ventesimo scudetto. Il primo pensiero è stato quello di prendere il futuro primo portiere dopo Yann Sommer, che ha il contratto in scadenza fra un anno. Il processo potrebbe però essere accelerato nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Inter-news.it