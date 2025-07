Il Papa torna a Castel Gandolfo | Leone XIV trascorrerà due settimane nella residenza estiva

Il Papa Leone XIV torna a Castel Gandolfo, la sua residenza estiva, per due settimane di relax e spiritualità. Circondato dalla bellezza di Villa Barberini, esprime gioia e gratitudine per l’occasione di incontrare i fedeli e proseguire le sue attività in un contesto così suggestivo. Un ritorno che rinnova il legame tra il Pontefice e la comunità, tra spiritualità e natura, in un luogo da sempre simbolo di pace e riflessione.

Papa Leone XIV è in vacanza da oggi a Castel Gandolfo. Intorno alle 17 di domenica pomeriggio è arrivato a Villa Barberini dove trascorrerà due settimane di riposo. “Che bello essere qui”, ha detto a chi lo ha incontrato. Leone XIV si è detto grato delle occasioni che ci saranno per poter incontrare la gente nei prossimi giorni e allo stesso tempo di poter proseguire la sua attività in un luogo così bello. “Oggi pomeriggio – aveva annunciato all’Angelus – mi recherò a Castel Gandolfo, dove conto di rimanere per un breve periodo di riposo. Auguro a tutti di poter trascorrere un tempo di vacanza per ritemprare il corpo e lo spirito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Papa torna a Castel Gandolfo: Leone XIV trascorrerà due settimane nella residenza estiva

Papa Leone XIV è arrivato a Castel Gandolfo: il video Vai su X

#PapaLeoneXIV arrivato a Villa Barberini a Castel Gandolfo, accolto da un folto gruppo di persone in attesa da ore. Il Papa è sceso dall’auto per salutare di persona la gente e poi si è affacciato a sorpresa dal balcone tra i cori di “benvenuto” e “Viva il Papa” Vai su Facebook

Papa Leone XIV: a so estate à Castel Gandolfo trà incontri è riflessioni - Ghjuntu à Villa Barberini pocu prima di e 17:XNUMX, Leone XIV hè entratu à pedi, accoltu da calorosi saluti da i presenti: "Viva u Papa! Secondo notizie.it