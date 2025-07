L’estate secondo Clementino e Ditonellapiaga l’omaggio di Franco126 a Pino D’Angiò – Le recensioni delle nuove uscite della settimana

L’estate italiana non si ferma, anzi si accende con nuove uscite musicali che sorprendono e coinvolgono. Tra omaggi, produzioni black e talenti emergenti, la scena musicale continua a sorprendere anche nelle calde giornate di luglio. Dal tributo di Franco126 a Pino D’Angiò all’energia di Etta, la musica non conosce pause. Riteniamo invece ancora...

Intrepida contro le alte temperature, l’industria discografica italiana, anche una volta scoccato luglio, prosegue a produrre una gran quantità di musica. E menomale, verrebbe da pensare ascoltando il magnifico producer album di Shablo, una meravigliosa immersione nelle atmosfere della musica black. Segnaliamo anche l’uscita del nuovo disco di Aleandro Baldi, nonché quello di cover firmato dalla giovane e bravissima Etta. Riteniamo invece ancora insufficienti gli album di Medy e Icy SubZero. Molto meglio la sezione singoli, che apriamo con un ottimo Clementino e due mini EP imperdibili firmati da Anna Castiglia e Ditonellapiaga. 🔗 Leggi su Open.online

