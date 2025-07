Preghiera della sera del 6 Luglio 2025 | Rinnovami Signore

Nella quiete della sera, rivolgendoci con umiltà e fede alla Santissima Trinità, troviamo il momento perfetto per rinnovare il nostro spirito e chiedere grazia. La preghiera di questa sera ci invita a riconoscere le meraviglie divine e a rinnovare il nostro impegno di lode e servizio. Unisciti a noi nel silenzio contemplativo per aprire il cuore alla misericordia del Signore e ricevere il suo dono di rinnovamento.

“Rinnovami, Signore”. Con la preghiera della sera di oggi chiediamo alla Santissima Trinità di concederci questa grazia. La Santissima Trinità sia sempre lodata, servita e onorata da tutte le creature in Gesù Cristo nostro Signore. Amen. Rivolgiamoci al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo per chiedere grazia per tutto ciò abbiamo ricevuto e fatto. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it