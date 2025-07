bande di spacciatori aggrediscono e rapinano i clienti di ristoranti e locali di torre del lago

Una crescente ondata di criminalità scuote Torre del Lago, dove bande di spacciatori e rapinatori colpiscono in pieno giorno e di sera, seminando paura tra residenti e turisti. Le recenti aggressioni ai clienti dei locali della zona sono un chiaro segnale di allarme che richiede interventi immediati. La sicurezza deve tornare al centro dell’attenzione per preservare la tranquillità e il valore di questa splendida località.

Torre del Lago (Lucca), 6 luglio 2025 – Ancora criminalità nella zona di Viareggio. A Marina di Torre del Lago bande di stranieri, che già spacciano droga nella località turistica, hanno rapinato alcuni clienti di locali mentre uscivano a fine serata. Sotto minaccia hanno portato via catenine d'oro, telefonini cellulari e portafogli. Gli autori avrebbero utilizzato anche spray al peperoncino per aggredire meglio gli ignari avventori di ristoranti e locali di svago. È successo la notte scorsa. Inoltre sempre sulla Marina di Torre del Lago gruppi di nordafricani si sarebbero affrontati fra loro in una rissa. 🔗 Leggi su Lanazione.it