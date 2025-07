Il volto segreto di Piton | la scoperta inaspettata di Thomas Taylor per Always Wands

C’è un disegno che ha iniziato a far parlare di sé, e non solo per la sua bellezza. Si tratta della tavola originale firmata da Thomas Taylor, il celebre illustratore della prima copertina britannica di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, che raffigura nientemeno che Severus Piton. La tavola è ora disponibile in edizione autografata sul sito di Always Wands, e per la prima volta è stata esposta ufficialmente al Comicon di Napoli e di Bergamo, come ritratto di Piton alla mostra dedicata a Taylor. Ma ciò che rende questa illustrazione davvero speciale è la storia che si cela dietro la sua (ri)scoperta. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Il volto segreto di Piton: la scoperta inaspettata di Thomas Taylor per Always Wands

