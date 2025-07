Macerata e Urbino percorsi sostegno art 6 | posti vuoti nei primi tre gradi selezione solo per la secondaria II grado

Le Università di Macerata e Urbino hanno concluso le iscrizioni ai percorsi di specializzazione sul sostegno ex art. 6, rivelando un trend interessante: per tre dei quattro gradi l’interesse supera l’offerta, ma per i primi tre gradi si registrano ancora numerosi posti vuoti. Solo per la secondaria di secondo grado si procederà con una graduatoria, evidenziando alcune criticità nel decreto. Scopriamo insieme quali sfide si presentano e quali opportunità si aprono per i futuri docenti.

Le Università di Macerata e Urbino hanno concluso le iscrizioni ai percorsi di specializzazione sul sostegno ex art. 6. I dati mostrano che per tre gradi su quattro il numero di domande è nettamente inferiore ai posti disponibili. Solo per la secondaria di secondo grado si dovrà procedere a graduatoria. Ma una criticità nel decreto . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Percorsi sostegno art. 6 Macerata e Urbino, numero domande nettamente inferiore ai posti per infanzia, primaria, secondaria 1°grado - Le Università di Macerata e Urbino hanno chiuso le iscrizioni ai percorsi di sostegno art. 6 del DL 71/2024, registrando un numero di domande nettamente inferiore ai posti disponibili per infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

