rapallo turista precipita dalla finestra di un hotel e muore

Una donna, turista italiana di circa 50 anni, è morta nel pomeriggio di sabato a Rapallo (Genova) precipitando dalla finestra di un hotel di lusso della cittadina rivierasca, dove si trovava in vacanza. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario. Nonostante i soccorsi per la donna non c’è stato nulla da fare, sarebbe deceduta sul colpo per la caduta. 🔗 Leggi su Lapresse.it