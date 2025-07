Milan Donadoni sulla società | E’ fondamentale che comprenda la strada da seguire

Roberto Donadoni, ex stella del Milan, sottolinea l'importanza di una società che sappia tracciare con chiarezza la strada da seguire. Con la sua esperienza e passione, invita a riflettere sul percorso futuro dei rossoneri, tra talenti come Luka Modric e strategie vincenti con Allegri. Le sue parole offrono uno sguardo prezioso su come il club possa consolidare il successo e ritrovare la sua grandezza.

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha parlato dei rossoneri, di Luka Modric, di Allegri e non solo. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Donadoni sulla società: “E’ fondamentale che comprenda la strada da seguire”

In questa notizia si parla di: milan - donadoni - società - fondamentale

Milan-Bologna, Donadoni: “Nessuna favorita. Conceicao? Se subentri …” - Roberto Donadoni, ex calciatore rossonero, ha commentato la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, sottolineando che non ci sono reali favorite.

#Donadoni: “Milan? Allegri sa come muoversi tra aspettative e pressioni, ma è fondamentale che la società comprenda la strada da seguire” ? #milanpress Vai su X

Perché la FIGC non ha ancora dato un ruolo a questo signore? Soprattutto in Nazionale. Non è stato solo una bandiera con la maglia azzurra, ma ha dimostrato di essere un ottimo dirigente al Milan. Sarebbe il momento ideale per chiamarlo in Federazione e Vai su Facebook

Milan, Donadoni: “Allegri sa come muoversi. Modric nome di lusso”; Donadoni: Allegri abituato a pressioni, saprà come muoversi; Centinaia di sportivi per incontrare la leggenda rossonera Roberto Donadoni: Sempre stato tifoso del Milan.