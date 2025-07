Il Prof Bruno Nardo luminare della chirurgia ospite domani mattina alle 08 | 00 su Canale Italia

Il prof. Bruno Nardo, luminare della chirurgia epatobiliare e dei trapianti in Italia, sarà ospite domani mattina alle 08:00 su Canale Italia nel programma condotto da Massimo Martire. Con una carriera accademica e clinica di livello straordinario, Nardo condivide oggi la sua esperienza e passione, offrendo un approfondimento unico su innovazioni e sfide nel campo medico. Non perdete questa occasione di ascoltare un vero esperto e scoprire di più sulla sua straordinaria carriera.

Nella mattinata di domani, lunedì 7 luglio 2025, alle ore 08:00, il prof. Bruno Nardo, riconosciuto come uno dei massimi esperti di chirurgia epatobiliare e trapianti in Italia, sarà ospite in diretta su Canale Italia, durante il programma condotto da Massimo Martire. A seguire, alle 08:30, è previsto l'intervento politico dell'avvocato Pino Scianò. Chi è il prof. Bruno Nardo. Con una carriera accademica e medica di eccezionale rilievo, Bruno Nardo è professore associato di Chirurgia Generale presso l'Università della Calabria, nonché direttore dell'Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale "Falcone" presso l'Ospedale "Annunziata" di Cosenza.

