Giugliano ecco l’annuncio | Gianluca Colavitto è il nuovo allenatore

Il Giugliano Calcio 1928 si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi con l’arrivo di Gianluca Colavitto come nuovo allenatore. Dopo una stagione ricca di sfide, il club campano punta su una guida esperta e determinata per rilanciare le ambizioni della squadra. Con Marco Noviello al fianco come secondo, il progetto promette entusiasmo e rinnovata energia. Ecco cosa ci riserva questa nuova avventura...

Tempo di lettura: 2 minuti Il Giugliano Calcio 1928 ha ufficializzato l’arrivo di Gianluca Colavitto sulla panchina della Prima Squadra. Il tecnico ha firmato un contratto di durata annuale, dando così il via al nuovo progetto sportivo del club campano. A supportarlo nel lavoro quotidiano sarà Marco Noviello, scelto come allenatore in seconda. L’annuncio della società. Il club gialloblù ha diffuso una nota in cui ha confermato la nomina del nuovo allenatore: “Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a Gianluca Colavitto. Il mister si lega al club con un accordo su base annuale e sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Marco Noviello”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano, ecco l’annuncio: Gianluca Colavitto è il nuovo allenatore

