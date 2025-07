Dorme in auto con due machete e un coltello fermato un 17enne già denunciato a Genova

Un giovane di 17 anni, già noto alle forze dell'ordine per numerosi reati, è stato fermato a Genova mentre dormiva in auto, armato di due machete e un coltello. La sua lunga fedina penale, che comprende furto, spaccio di droga, minacce e resistenza, ha allarmato le forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli in zona. La scoperta di armi potenzialmente pericolose riaccende il dibattito sulla sicurezza dei giovani e sulla prevenzione della criminalità.

Il ragazzo ha una lunghissima lista di precedenti che include furto, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, minacce, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e anche interruzione di pubblico servizio. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Dorme in auto con due machete e un coltello, fermato un 17enne già denunciato a Genova

In questa notizia si parla di: dorme - auto - machete - coltello

Salento, famiglia dorme in auto per quattro notti: la Caritas trova una casa - Una famiglia salentina si è encontrada costretta a trascorrere quattro notti in auto dopo un sfratto, con padre milanese, madre tunisina e un bambino di due anni.

Padova, un 17enne tunisino pluripregiudicato e clandestino è stato sorpreso a dormire in un’auto parcheggiata all’interno di un’area condominiale con due machete e un coltello a serramanico. essendo minorenne, non può essere espulso: quindi il tunisino Vai su X

Dorme in auto con due machete e un coltello, fermato un 17enne già denunciato a Genova; Dorme in un'auto abbandonata con due grossi machete: 17enne nei guai; Dorme in auto con due macheti sul sedile, addetta alle pulizie chiama la polizia: 17enne denunciato.

Dorme in auto con due machete e un coltello, fermato un 17enne già denunciato a Genova - Il ragazzo ha una lunghissima lista di precedenti che include furto, detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, minacce, resistenza e violenza a pubblico ... Secondo ilsecoloxix.it

Dorme in auto con due macete e un coltello, denunciato 17enne - Dormiva in una vecchia Chevrolet nell'area condominiale di un palazzo in via Cardinal Callegari, nel quartiere Arcella di Padova. Da ansa.it