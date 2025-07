Giallo a Manciano trovato morto Juri Frullatori | 35 anni indagini in corso

Un mistero avvolge Manciano con la tragica scoperta del corpo di Juri Frullatori, 35 anni, trovato senza vita nell’androne di un palazzo all’alba di domenica 6 luglio. La comunità è scioccata e le indagini sono in pieno svolgimento per chiarire le cause di questa scomparsa improvvisa. La madre del giovane ricorda: “Ha detto che andava al bar, poi è...”. Restate aggiornati per svelare il motivo di questa tragica vicenda.

É stato trovato morto all’alba di domenica 6 luglio, in circostanze ancora tutte da chiarire, Juri Frullatori, 35 anni, molto conosciuto nel paese di Manciano, nella provincia grossetana. Il suo corpo è stato scoperto da un condomino intorno alle 6 del mattino, nell’androne di un palazzo. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma per il giovane non c’era già più nulla da fare. Il racconto della madre: “Ha detto che andava al bar, poi è sparito”. Secondo le prime ricostruzioni fornite dai carabinieri, sabato sera Juri Frullatori avrebbe detto alla madre, con la quale viveva, che sarebbe andato al bar del paese. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Giallo a Manciano, trovato morto Juri Frullatori: 35 anni, indagini in corso

